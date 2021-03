Meio Ambiente 01/03/2021 17:06 Sema abre inscrições para curso de Descentralização da Gestão Ambiental Inscrições seguem até 21 de março. A capacitação será à distância entre os dias 1° de abril e 8 de junho Fachada Sema - Foto por: Marcos Vergueiro/Secom-MT Estão abertas as inscrições para o Curso de Descentralização da Gestão Ambiental que será oferecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). O período de inscrição vão até 21 de março no link https://forms.gle/kEqijaZ5MKiKwd1U8. A capacitação será à distância entre os dias 1° de abril e 8 de junho. O conteúdo e as aulas expositivas estarão disponíveis digitalmente para os técnicos das prefeituras, dando continuidade ao trabalho junto aos municípios e visando a descentralização do licenciamento ambiental em Mato Grosso. O curso online terá carga horária de 80 horas e não tem limites de vagas. O público da capacitação é formado por gestores e técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e dos Consórcios Públicos Intermunicipais que executarão atividades de licenciamento, monitoramento, fiscalização e educação ambiental de competência municipal. A carga horária será dividida em: vídeo aula; disponibilização de leitura/ estudo de material complementar; encontros online com os professores para esclarecimento de dúvidas; avaliação e certificação O curso cumpre o disposto no Art. 13 da Resolução 85/2014-CONSEMA/MT que estabelece que “caberá ao órgão ambiental a capacitação dos técnicos e gestores municipais para fomentar e apoiar as atividades de licenciamento, monitoramento, fiscalização e educação ambiental no âmbito local de competência municipal”, em consonância com a lei Complementar nº 140 de 08/12/2011. Maiores informações poderão ser obtidas na Superintendência de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão (SUEAC) e na Superintendência de Gestão da Desconcentração e Descentralização (SGDD) da Sema pelos telefones: SUEAC (65) 3645-4963 ou 3645 4962 SGDD (65) 3645-4904

