Meio Ambiente 12/03/2021 07:09 Compostagem inteligente acelera tratamento de resíduos orgânicos com respeito à natureza Redução de mau cheiro, economia de água, menor custo e rapidez são benefícios da aplicação da tecnologia. Seja por cumprir um importante papel ambiental como para contribuir positivamente para a nutrição do solo, o tratamento de resíduos orgânicos ganha cada vez mais importância na agricultura e na indústria. “Afinal, trata-se de um processo (compostagem) com múltiplas funções, pois evita que o resíduo retorne ao meio ambiente de forma inadequada e ainda nutre a natureza, tendo importante participação na produção de alimentos saudáveis para o nosso consumo”, destaca o engenheiro agrônomo Diego Pelizari, gerente comercial da Korin Agricultura e Meio Ambiente. A Korin contribui para o processo de compostagem com o Embiotic, desenvolvido a partir de tecnologia originária do Japão, que otimiza a degradação dos resíduos orgânicos (líquidos e sólidos), contribuindo para preservar a vida e deixar o solo saudável, pela ação de microrganismos benéficos para solo e plantas. “O Embiotic contribuiu para a criação do conceito de “compostagem inteligente”. Está provado que a técnica é benéfica ao meio ambiente. Porém, tem de ser feita com a tecnologia certa para reduzir mau cheiro, moscas e insetos e eventuais patógenos, além de enriquecer o composto com microrganismos benéficos e agregar valor no produto final”, reforça o Pelizari. O produto da Korin possibilita reduzir o tempo de compostagem em até 50%, economia de 1/3 de água, redução do custo em até três vezes e menos perda de nitrogênio, o que ajuda na redução de gases e odores. “Nossa prioridade é potencializar o tratamento dos resíduos. Para isso, os microrganismos do Embiotic promovem a aceleração da degradação dos insumos. Além de benéficos para a natureza, eles atuam de forma harmônica com o solo”. O produto da Korin pode ser usado na agricultura, indústrias, jardins, hortas e ambiente doméstico. Sobre a Korin A Korin Agricultura e Meio Ambiente foi criada em 2018 e faz parte do Grupo Korin. A empresa oferece ao mercado soluções nas linhas agrícola, pecuária, compostagem e saneamento, além de produtos da linha casa e meio ambiente. A tecnologia Korin resulta de mais de 40 anos de pesquisas e inovações, motivadas pelo método de Agricultura Natural, que privilegia o perfeito equilíbrio entre preservação e uso dos recursos naturais. Essa filosofia foi criada pelo pensador e espiritualista japonês Mokiti Okada, que dá nome ao centro de pesquisa da companhia, sediada em Ipeúna (SP). Mais informações: www.korinagricultura.com.br

