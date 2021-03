Meio Ambiente 17/03/2021 07:06 Eliza Gund I Nativa News Harpia é capturada em propriedade rural de Alta Floresta pelo Corpo de Bombeiros Ave será entregue à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA para envio ao Hospital Veterinário da UFMT em Sinop Fotos: Divulgação 7ª CRBM O resgate aconteceu na tarde desta terça-feira (16) após a solicitação de dois agentes de trânsito, que compareceram no Quartel da 7 CIBM, relatando a presença da ave na Fazenda Muiraquitan, informando-se que a ave estava com algum agravo por estar em área aberta e sem locomover-se por tempo considerável. Uma guarnição foi para o local, cerca de 33 quilômetros de Alta Floresta, onde constatou que o gavião-real estava no solo, numa área aberta da fazenda, com uma certa proximidade de uma casa, sem movimentar-se. Os residentes da propriedade relataram que avistaram a ave no local desde as primeiras horas da manhã, achando estranho o seu comportamento por não ter alçado voo, buscando meios de fazer algum contato a fim de que o animal fosse resgatado e encaminhado para avaliação. A harpia foi capturada e colocada numa gaiola de contenção provisória e transporte de animais, levada para a 7ª CIBM. A ave será repassada à SEMA na manhã desta quarta-feira (17), que já foi contactada e inteirada da situação da ave. Ainda conforme registro do Corpo de Bombeiros, não foi possível constatar lesão na ave que apresentava um comportamento abatido e certa debilidade.

