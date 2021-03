Meio Ambiente 17/03/2021 16:30 Conselho de Pesca se reúne em transmissão ao vivo e aprova calendário de 2021 Na manhã desta quarta-feira (17.03) foi realizada a primeira reunião ordinária de 2021 do Conselho Estadual da Pesca de Mato Grosso (Cepesca), que foi transmitida pelo canal do YouTube da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). "Todas as reuniões do Cepesca são transmitidas ao vivo, e é importante que a população assista, e que nós consigamos levar adiante de forma transparente, as discussões e as decisões tomadas neste espaço deliberativo", explica o secretário Executivo da Sema, e presidente do Conselho, Alex Marega. A reunião do Conselho que definirá o período de defeso da piracema em Mato Grosso ficou agendada para o dia 14 de maio. O período de proibição da pesca representa uma importante política pública para a preservação das matrizes e do período de reprodução dos peixes nos rios do estado. Também foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias do ano, e uma colaboração técnica entre a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Sema-MT para melhorar o monitoramento do comportamento reprodutivo dos peixes. A cooperação permitirá apoio aos pesquisadores para o monitoramento do comportamento reprodutivo dos peixes, que já é realizado há mais de 16 anos nas Bacias Hidrográficas de Mato Grosso, e que subsidia as decisões do Conselho. Além da transmissão ao vivo, as reuniões ficam disponíveis no canal do YouTube da Sema-MT, e podem ser acessadas CLICANDO AQUI. O Cepesca é um órgão deliberativo, responsável pelo assessoramento do Poder Executivo na formulação da política estadual da pesca, composto por 18 representantes de diversas instituições, entre elas: secretarias estaduais de Meio Ambiente (Sema), de Desenvolvimento Econômico (Sedec); Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema); Ibama; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat); Ministério Público Estadual (MPE); representantes das colônias de pescadores e do setor empresarial de turismo de pesca de cada uma das três bacias hidrográficas e de organizações ambientalistas.

