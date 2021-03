Meio Ambiente 31/03/2021 11:16 Sema prorroga licenças de operação, outorgas e cadastro de produtos florestais As autorizações ambientais já concedidas e que venceriam após o dia 31 de março passam a valer até o dia 31 de outubro Fachada Sema - Foto por: Marcos Vergueiro/Secom-MT A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) prorrogou até 31 de outubro de 2021 a validade das licenças de operação, outorgas e cadastro de consumidores de produtos florestais, que venceriam após o dia 31 de março. A medida consta no decreto nº 876/2021 publicado em edição extra do Diário Oficial, na terça-feira (30.03). A prorrogação atende principalmente os empreendimentos em fase de operação como frigoríficos, plantas de atividades comerciais, fábricas, obras de rodovias, pontes e empreendimentos hidrelétricos. Principalmente a atividade que utiliza recursos de agentes financiadores ou comercializa no mercado nacional ou internacional. Ainda, deve atender exigências legais de licenciamento. O órgão ambiental considera que os empreendimentos que já possuem licença de operação e as outorgas vigentes já passaram por processo administrativo de análise técnica ambiental e obtiveram aprovação por atenderem os requisitos técnicos e legais. A medida considera a necessidade de dar continuidade às ações de prevenção da transmissão da Covid-19 durante o funcionamento da Sema-MT, sem causar prejuízos aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ambiental, atendendo ao decreto 836/2021. Os pedidos de renovação ou de nova licença, para os casos que passam a ser enquadrados como LAC - Licença Ambiental por Adesão e Compromisso ou LAS - Licença Ambiental Simplificada, deverão ser protocolizados com no mínimo 120 dias de antecedência, contados do novo prazo concedido pelo decreto.

