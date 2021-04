Meio Ambiente 08/04/2021 07:38 Operação flagra desmatamento ilegal e apreende 8 tratores em Confresa O Estado apreendeu oito tratores (seis tratores esteira e dois tratores de pneu) que estavam sendo utilizados no desmatamento ilegal. A operação Tolerância Zero foi realizada na região de Confresa pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT). Durante a operação foram fiscalizadas 13 áreas e flagrado desmatamento ilegal e descumprimento de embargos em uma área de 3.500 hectares. Além disso, foram aplicadas multas que totalizam R$ 12 milhões. Equipes ficaram em campo 11 dias durante a operação, que aconteceu entre os dias 23 de março e 2 de abril. Também foram apreendidos dois veículos, quatro motosserras, dois sopradores, um implemento agrícola (utilizado para arar o solo), e um pulverizador costal. Todos os equipamentos estavam sendo utilizados em área onde é proibido o desmatamento. As operações levam em consideração alertas emitidos por satélite de alta precisão. O monitoramento é feito pela Plataforma Planet, que acompanha diariamente alterações em vegetações nativas no estado todo. Ao identificar alguma alteração, o Estado notifica automaticamente o proprietário, e envia equipes para fiscalização em campo, para flagrar o crime ambiental, e aplicar medidas de responsabilização, dentre elas, a apreensão e remoção dos maquinários. Dos maquinários apreendidos, quatro foram removidos e retirados dos infratores imediatamente para cessar o desmatamento ilegal das áreas. A apreensão de maquinários e descapitaliza de imediato os infratores, que podem perder o bem com a conclusão do processo de responsabilização.

