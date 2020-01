Polícia Carlinda - MT 03/01/2020 17:46 Homem é morto a tiros no município de Carlinda Um homem identificado como José Rosa de Jesus, 45 anos, foi morto a tiros no bairro Cristo Rei, no município de Carlinda. De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra vítima, que morreu no local. A PM informou que a vítima era conhecida como Ze tiche, ele tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e homicídio. Ainda não se sabe quem matou e qual foi a motivação do crime.

