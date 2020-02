Polícia Alta Floresta 04/02/2020 14:40 Marcos José/Rádio Progresso Idoso é encontrado morto em Kitnet em Alta Floresta Foto: Rádio Progresso Um homem de 64 anos, identificado como Jair Carlos Favorito, foi encontrado morto dentro de uma kitnet, localizada na Rua D-4, centro de Alta Floresta na tarde de ontem segunda-feira (03). A Polícia Civil esteve no local e a princípio não havia evidências de agressões, o que leva a crer que a morte pode ser por causa natural, no entanto, a Polícia Técnica esteve no local e poderá constatar os motivos da morte após o exame de necropsia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, entretanto, a Polícia Militar também esteve no local dando apoio para preservar o local. No imóvel foram encontrados R$ 17.862,00.

