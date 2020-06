Polícia 04/06/2020 09:28 Notícia Exata Alta Floresta: bandidos acabam baleados após roubo em chácara, suspeitos teriam ligação com roubo a mercado Foto: Arão Leite/J.Cidade A Polícia Militar de Alta Floresta conseguiu deter na manhã de hoje, quinta-feira (04), dois suspeitos envolvidos em um roubo a uma propriedade rural, localizada na MT-325, próximo ao bairro Boa Nova, ainda perímetro urbano de Alta Floresta, um terceiro suspeito conseguiu fugir. Informações são de que ao menos dois foram alvejados e foram encaminhados ao Hospital Regional de Alta Floresta, ambos foram baleados na perna e não foi informado o estado de saúde dos envolvidos. Há informações que os suspeitos teriam ligação com o roubo registrado em um mercado localizado no bairro Bom Pastor na última segunda-feira (01), onde mais de R$ 50 mil foram levados. Segundo informações iniciais, os três suspeitos chegaram na chácara e renderam a moradora, anunciando o roubo, ela ainda teria conseguido avisar o marido, que ao chegar na propriedade também foi rendido. Os suspeitos foragiram em um caminhão VW e em uma moto seguindo sentido porto de areia, zona rural do município. A PM realizou cerco e conseguiu interceptar o trio, houve troca tiros, sendo que dois acabaram sendo baleados. Além do caminhão, a moto também foi recuperada, a PM ainda apreendeu duas armas usadas pelos bandidos. Mais informações em instantes. Com informações de Arão Leite/TV Nativa e Abrão Lincoln/Rádio Progresso

Voltar + Polícia