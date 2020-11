Polícia 13/11/2020 07:28 RdNews Polícia procura marido acusado de ter agredido e desfigurado o rosto da esposa Reprodução A Polícia Civil continua atrás do homem suspeito de agredir a esposa, de 18 anos, e consequentemente deixar o rosto dela totalmente desfigurado. A vítima ficou com o olho roxo e inchado, cortes, além dos hematomas pelo rosto. O caso ocorreu na última segunda (09) no Residencial Santa Terezinha, em Nova Canãa do Norte (a 717 km de Cuiabá). A jovem foi encontrada em via pública por testemunhas, após logo após a agressão. O principal suspeito é o marido da vítima, que não foi preso e está sendo procurado pela polícia. Segundo a narrativa policial, a mulher não soube dizer apontar o motivo do marido ter lhe agredido. As lesões foram tantas que ela não se lembra do que aconteceu. Depois de ser agredida, foi deixada na rua e Samu foi acionado. A vítima foi encaminhada para um posto de saúde municipal. Ela foi encaminhada ainda consciente, mas se queixava de dores. O enfermeiro da unidade foi quem acabou chamando a Polícia Militar, que se depararam com ela ensaguentada, bem como apresentava escoriações e hematomas graves no rosto. Quem souber informações do paradeiro do suspeito, pode colaborar ligando para 0800- 65 3939 ou 190.

