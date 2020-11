Polícia 30/11/2020 10:21 Motorista que jogou veículo em cima de motocicleta é preso em flagrante em Várzea Grande O condutor de veículo Fiat Siena responsável por um acidente entre carro em motocicleta foi preso em flagrante, na tarde de domingo (29.11), em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, durante atendimento realizada pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran). O acidente ocorreu no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, quando os veículos Fiat Siena e a motocicleta Honda POP seguiam pela Avenida Felinto Muller sentido bairro/centro. Segundo as informações, o carro tentava ultrapassar a moto e não estava conseguindo. Nas proximidades de um motel da Avenida, os veículos ficaram lado a lado momento em que o suspeito jogou o carro intencionalmente para cima da motocicleta, causando a colisão e queda dos dois ocupantes e em seguida foragindo do local. As vítimas foram socorridas pelo Samu, sendo encaminhadas ao Pronto Socorro de Várzea Grande. Ao entrar no bairro, o suspeito foi contido por populares e logo em seguida a equipe da Polícia Militar chegou ao fazendo a detenção do suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico, descoordenação e fala desconexa. No veículo do suspeito, foram encontrados cascos de cerveja, porém questionado o condutor se recusou o exame do etilômetro. Os policiais da Deletran estiveram no local do acidente e solicitaram as imagens da câmera de segurança do motel constatando que a veracidade das informações passadas pelos populares, de que o suspeito jogou o carro em cima da vítima. Segundo o delegado, Christian Alessandro Cabral, o condutor da motocicleta não possuía licença para dirigir, mas esse fato não influenciou o acidente. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Várzea Grande onde foi confeccionado o auto de constatação de embriaguez e ele foi autuado pelos crimes de direção perigosa de veículo em via pública, lesão corporal culposa em direção de veículo qualificada, e omissão de socorro.

