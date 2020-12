Polícia 15/12/2020 16:09 Foragido do estado de Rondônia é preso pela Polícia Civil em Nova Bandeirantes Está preso na cidade de Nova Bandeirantes, um sitiante, acusado de ter cometido um crime de estupro na Comarca de Colorado do Oeste, estado de Rondônia, há cerca de nove anos. O indivíduo capturado pela Polícia Civil, tem 40 anos de idade e segundo informações, vivia de forma tranquila na cidade localizada a 200 quilômetros de Alta Floresta, no extremo norte de Mato Grosso.

Não há muito detalhes sobre o crime e muito menos da vítima. Em casos assim, segundo a polícia, se preserva muito não apenas os nomes, mas endereço da pessoa que sofreu o abuso. Apesar do segredo de justiça, sabe-se que o suspeito após ser acusado do crime no ano de 2011 teria saído de Rondônia para o estado de Mato Grosso e era sitiante em Nova Bandeirantes.

O caso foi julgado e o suspeito condenado, tendo a Polícia do estado de Rondônia encaminhado o mandado de prisão para Mato Grosso com todas as informações e assim o autor do crime foi preso e agora está atrás das grades.

Voltar + Polícia