Polícia 26/12/2020 08:20 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Motociclista morre em colisão frontal na MT-208 Foto: Nativa News O acidente foi registrado por volta das 22h na noite desta sexta-feira (25) na rodovia MT-208, envolvendo um veículo Uno e uma motocicleta Factor. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o motociclista de 27 anos, que não resistiu ao impacto e foi a óbito no local. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do uno, um homem de 48 anos, relatou que chovia no momento do acidente, que ele seguia na rodovia sentido Nova Monte Verde a Alta Floresta, nas proximidades da fazenda Casari em sentido contrário seguia a motocicleta com o farol alto, momento em que o condutor do veículo emitiu sinal luminoso para que o motociclista baixasse o farol e reduziu a velocidade. O motociclista acabou invadindo a pista, vindo a colidir, atingindo o para-brisa, passando por sobre o veículo e vindo ao solo, e seu capacete foi encontrado alguns metros depois. Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito do motociclista. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e o serviço funerário junto com o serviço de guincho para a retida do corpo e dos veículos. A vítima foi identificada como José Barros Silva. O boletim de acidente com vítima fatal foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciaria Civil para as devidas providências.

