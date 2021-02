Regional de Guarantã do Norte recebe novas armas adquiridas em parceria com Conseg e MPE

Unidades da regional da Polícia Civil de Guarantã do Norte receberam nesta quarta-feira (03.02) fuzis calibre 556 adquiridos pelo Conselho Comunitário de Segurança de Peixoto de Azevedo com recursos de transação penal destinado pelo Ministério Público.

A entrega das armas foi realizada pelo promotor de Justiça Marcelo Beato e o juiz Evandro Juarez Rodrigues ao delegado regional da Polícia Civil, Geraldo Gezoni Filho.

A aquisição foi realizada após a Delegacia Regional apresentar um projeto ao MPE para a compra das armas utilizando recursos de transações penais. Os armamentos serão distribuídos entre as delegacias de Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Matupá.

“Em meados do ano passado apresentamos um projeto ao Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo, via Conseg, para aquisição de fuzis modelo Taurus T4 e hoje colhemos o fruto do planejamento”, disse o delegado regional.

Participaram também da entrega das armas os delegados de Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Matupá, Edmundo Félix de Barros Filho, Victor Hugo Caetano e Waner dos Santos Neves, respectivamente.

Capacitação

Doze policiais da Regional receberam entre terça e quarta-feira participaram do Curso de Alinhamento 556 ministrado pela Gerência de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil. A capacitação coordenada pela Delegacia Regional qualificou os policiais na operação do armamento com alto poder de fogo.



Participaram da capacitação, policiais de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo, entre delegados e investigadores.



De acordo com o instrutor da GOE, investigador Edcarlos da Silva Campos, o armamento é moderno e com grande poder de fogo, exigindo capacitação especial para sua utilização. “A Delegacia Regional de Guarantã do Norte entrou em contato com a Diretoria de Atividades Especiais, que acionou a GOE que imediatamente enviou uma equipe para a capacitação”, disse o instrutor.