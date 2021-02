Polícia Civil identifica autoria e esclarece homicídio de idoso em Juína

A Polícia Civil de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) esclareceu o homicídio que vitimou um idoso ocorrido há aproximadamente 10 dias no município com a elucidação dos fatos e identificação da autoria do crime. O inquérito policial está na fase final e deverá ser encaminhado à Justiça nos próximos dias com o indiciamento do suspeito.

Vítima do primeiro homicídio do ano em Juína, Léo Espírito Santo, de 60 anos, foi morto com golpes de faca dentro de sua residência no bairro módulo 6. O corpo da vítima foi encontrado, no dia 06 de fevereiro, caído na sala da casa com várias perfurações no abdômen, No local, havia vestígios de consumo de bebida alcoólica, assim como a faca que utilizada no crime.

Assim que foi acionada do homicídio, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecimentos dos fatos, entre elas a oitiva de testemunhas e medidas cautelares e sigilosas que contribuíram para a identificação da autoria do crime.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Marco Bortolotto Remuzzi, as investigações apontaram que o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima, o suspeito e uma terceira pessoa que estava na casa.

“A oitiva de testemunhas foi fundamental para o esclarecimento dos fatos, sendo possível identificar o executor do crime, assim como a terceira pessoa que tentava separar o suspeito enquanto ele golpeava a vítima. O inquérito está na fase final, porém o suspeito, que possui diversas passagens por outros crimes, continua foragido”, disse o delegado.