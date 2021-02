Polícia 18/02/2021 08:58 Repórter MT DOENTIO: Bandido invade casa de jovem e veste calcinha da vítima; PM evita estupro O fato foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira (17) no bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá, onde o acusado invadiu a casa completamente nu e tentou estuprar a vítima. Um rapaz de 25 anos, nome não divulgado, foi preso na madrugada desta quarta-feira (17) usando apenas uma calcinha após invadir, completamente nu, a casa de uma jovem, 22 anos, no bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá, onde teria a intenção de estuprar a vítima. De acordo com a ocorrência, a jovem teria visto o acusado pelado no quintal de sua casa e acionado a Polícia Militar (PM). Entre o tempo da ligação da vítima e a chegada da guarnição, o acusado conseguiu arrombar a porta de entrada da casa, porém, a vítima tinha se trancado no quarto, onde ele também tentou arrombar, mas não conseguiu. Os militares chegaram ao endereço, onde encontram o portão e a porta apenas encostados e flagraram o acusado deitado em cima de um monte de roupas da vítima. O bandido recebeu ordem para se levantar e colocar as mãos sobre a cabeça, momento em que foi visto pelos policiais que o estuprador estava vestido com uma peça íntima da jovem. Após escutar que a PM já estava em casa, a vítima saiu do quarto bastante assustada e começou a relatar os fatos. A jovem disse ter escutado a movimentação em seu quintal, porém, de início acreditou ser seu irmão, mas ao olhar para fora de casa viu o acusado pelado invadindo a residência. Nesse momento ela correu, se trancou no quarto e ligou para a PM. O criminoso seguiu em direção ao quarto, onde forçou a porta e tentou arrombar, mas não conseguiu e acabou desistindo. Então ela ficou no cômodo até a chagada dos militares, que fizeram a prisão em flagrante. O acusado tinha uma escoriação no nariz. Questionado pelos policiais ele respondeu que machucou durante uma queda dentro da casa. A ocorrência foi registrada por crime de tentativa de estupro, violação de domicílio e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde o acusado foi entregue e colocado à disposição da Justiça e procedimentos cabíveis ao caso.

