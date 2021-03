Polícia 02/03/2021 08:44 Arão Leite/Jornal da Cidade Alta Floresta: PM e Vigilância notificam dono de festa e homem é preso após agredir servidor Foto: Reprodução Apesar das restrições quanto à festas particulares que formam aglomerações e também horário de expediente de algumas empresas, tem gente no município de Alta Floresta ainda desobedecendo normas que visam coibir o aumento do novo coronavírus. No final de semana fiscais da Vigilância Sanitária foram acionados em várias ocasiões e em duas delas, precisaram do apoio da Polícia Militar. No sábado à noite no Setor G, região central da cidade, houve uma denúncia de uma festa. Os agentes foram até o local, mas antes acionaram uma equipe da PM que deu apoio. No endereço denunciado era realizado uma festa de aniversário e embora o volume de pessoas não fosse tão alto, ultrapassava segundo informações, o número permitido, que é de somente 10 pessoas, incluindo os moradores do local. Devido à essa constatação, a pessoa responsável pela festa foi notificada. Homem agressivo Outro caso foi no grande Cidade Alta. Os policiais quando chegaram ao local os agentes da Vigilância já estavam tentando se esconder de pedradas que o cliente de um estabelecimento jogava neles. Mas o agressor quando viu os policiais saiu correndo e depois de muito tempo fugindo a pé acabou caindo e sendo capturado. Com escoriações pelo corpo, foi encaminhado primeiro ao Hospital Regional e depois à Delegacia. As fiscalizações segundo a Secretaria de Saúde, devem continuar e com escolta policial em Alta Floresta.

