Polícia 09/03/2021 10:07 PRF-MT adere à campanha do Poder Judiciário para enfrentamento da violência doméstica Foto: Divulgação A campanha “A vida recomeça quando a violência termina: quebre o ciclo”, lançada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher tem mobilizado vários órgãos e instituições. A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso (PRF-MT) é um dos parceiros que abraçou a causa, o que fortalece cada vez mais as discussões e ações sobre o tema. A iniciativa tem o objetivo de alertar as mulheres e levar informações para aquelas que sofrem qualquer tipo de violência. Em Mato Grosso a Polícia Rodoviária Federal possui 23 pontos físicos por onde trafegam diariamente 90 mil condutores e condutoras nas seis rodovias que cortam o Estado. Ao longo do ano esse assunto tão relevante para a sociedade será amplamente com fixação de cartazes, outdoors, divulgação no canal interno e redes sociais da PRF-MT, conforme informou o superintendente da Polícia Rodoviária estadual em Mato Grosso, Francisco Élcio Lima Lucena. “Firmamos com o Tribunal de Justiça o compromisso de trabalho diário e incorporar essa campanha no nosso cronograma e dar mais vasão a esta iniciativa. Nós da PRF-MT nos sentimos na obrigação de contribuir com essa grande missão. Achamos por bem participar de uma forma ativa e congregar esforços não somente divulgando para o público externo, mas para o público interno também, trazendo parceiros como a empresa Rumo, que transporta grãos, a Rota do Oeste, a Instituto Farmun, ALL/APP A discussão ampla e irrestrita com toda a sociedade é primordial, segundo o superintendente. “A Polícia Rodoviária Estadual achou esta uma grande oportunidade e está ombreando com o TJMT para trazer a discussão e criar uma construção coletiva para mitigar a violência contra as mulheres. Temos trabalho com empresas de palestras com parceiros e colaboradores, fazendo conscientização interna também para que os homens possam contribuir e ajudar. Só dele levar essa campanha para dentro de casa e para seus meios sociais já ajuda”, disse. De acordo com o superintendente, as mulheres condutoras de caminhão já são 10% do total que trafegam nas rodovias e ressalta que elas precisam ter seu espaço para que não haja preconceito. “Temos cultura extremamente machista e estamos querendo quebrar paradigmas porque a mulher tem seu espaço em qualquer setor. Temos mulher trabalhando na PRF e se destacam, seja na gestão, administração ou na parte operacional”, complementa. Os parceiros do Poder Judiciário irão receber certificado com o “Selo Amigo da Mulher”. Vários materiais produzidos pelo Poder Judiciário começaram a ser divulgados já na semana que antecedeu o Dia Internacional da Mulher (8 de março). São notícias do site, vídeos que podem ser acessados no portal do TJMT. Todo o material está sendo compartilhado pelo WhatsApp e nas redes sociais do Judiciário. O Poder Judiciário está ao lado das mulheres vítimas de violência doméstica.

