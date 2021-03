Polícia 13/03/2021 11:17 Polícia Militar apreende mais de 1 tonelada de droga em menos de uma semana Duas grandes apreensões, de 412 e 475 quilos, ocorreram nos bairros Lagoa Azul, região do Coxipó, e Doutor Fábio, região da Grande Morada da Serra A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu, durante esta semana, 1.030 quilos de droga, a maior parte (90%) com ações desenvolvidas em Cuiabá. Nestas operações, foram presos 12 suspeitos de tráfico em flagrante delito, entre os quais duas mulheres. As duas maiores apreensões ocorreram em menos de 72 horas. Na terça-feira (09.03), policiais do 9º Batalhão tiraram de circulação 468 tabletes lacrados e 51 abertos de maconha, somando 412 quilos da droga. Nesta apreensão, realizada no bairro Lagoa Azul, região do Coxipó, quatro suspeitos foram presos em flagrante delito. Nesta ação, chamou atenção o fato de ocorrerem duas apreensões consecutivas. Além dos 412 quilos, na quinta-feira (11.03) dois rapazes, de 20 e 21 anos, foram presos pelo 9º BPM com mais 47 tabletes de maconha. Ao todo, nestas ações, 515 tabletes de maconha foram retirados e circulação. Ainda na quinta-feira, mais 475 quilos de maconha foram apreendidos, desta vez no bairro Doutor Fábio, em uma operação das Agências de Inteligências do 1º e 3º Batalhões da Polícia Militar. No local, um galpão aparentemente usado como depósito de produtos agrícolas, a droga estava escondida dentro de sacas de adubo. Nos bairros Pedra 90 e Wantuil de Freitas, também em Cuiabá, ocorreram ainda outras apreensões de médio porte, de 33 e 20 quilos de droga. No interior do Estado, uma apreensão de 10 tabletes de maconha foi realizada em Torixoréu (560 km de Cuiabá). A repressão ao tráfico também levou à apreensão de armas: uma réplica de fuzil tipo Airsoft, uma réplica de espingarda também tipo Airsoft, além de um revolver calibre 32 adaptado para calibre 38, com cinco munições. O comandante geral da Polícia Militar coronel Jonildo José de Assis, destaca o esforço permanente dos policiais militares na repressão ao tráfico de drogas, tirando de circulação somente esta semana mais 1 tonelada de entorpecente (dividida em 933 tabletes de maconha). Sd Elias/PMMT Assis lembra o quanto esse trabalho de repressão é importante às famílias e sociedade em geral, ressaltando também a forte atuação dos militares no trabalho de prevenção, através do Proerd (Programa de Resistência às Drogas) nas escolas e com dezenas de projetos sociais de esportes, lazer e cultura. O comandante geral observa que, por causa da pandemia da Covid-19, a Polícia Militar assumiu novas missões. Desde março de 2020 está na linha de frente levando informação e atuando no cumprimento das medidas restritivas, como vem acontecendo com o decreto 836/2021. Todavia, permanece empenhad

