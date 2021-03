Polícia 17/03/2021 17:06 PF desarticula célula do narcotráfico que agia em MT e SP Grupo atuava no transporte de cocaína de Mato Grosso para a Região Sudeste; líder foi preso no RJ A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17), a segunda fase da Operação Margens Plácidas, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa especializada no tráfico de drogas, a partir da fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Foram cumpridos cinco mandados de busca em Cuiabá, Tangará da Serra, Sinop e São Paulo (SP), com o emprego de cerca de 22 policiais federais. Foram apreendidos R$ 44.250,00 em dinheiro. O principal investigado foi preso, no entanto, por policiais federais na cidade do Rio de Janeiro. As investigações tiveram início a partir de informações de que um homem estaria utilizando documento de identidade falso para gerir empresa, cuja conta bancária servia para movimentar valores do tráfico. O documento utilizado seria de um “laranja”, e a empresa serviria para ocultar a identidade dos verdadeiros criminosos. Outros suspeitos atuariam na manutenção da estrutura usada para dissimular a origem dos valores obtidos com a prática do crime, figurando como sócios ou proprietários de empresas de fachada e usufruindo dos valores obtidos de forma ilegal. Por meio de análise financeira, foi possível constatar que o líder do grupo teria sido o articulador do transporte de 330 quilos de cocaína, apreendidos pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), da Polícia Miltar de Mato Grosos, em 19 de outubro de 2020, na cidade de Barra do Bugres (168 km a Médio-Norte de Cuiabá). Na ocasião, apenas o motorista foi preso e conduzido para a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, para o flagrante.

