Polícia 22/03/2021 17:20 Diario de Cuiabá Ex-delegado confessa ligações com o tráfico de drogas Preso em flagrante, em Caratinga (MG), na quarta-feira (17), o ex-delegado Arnaldo Sottani, 49, confessou à polícia ter sido contratado por uma facção criminosa de Cuiabá com um salário de R$ 500 mil ao mês. Atuaria como intermediário. Sottani também é advogado e piloto. Ele foi flagrado transportando R$ 260 mil em espécie. O dinheiro seria utilizado na compra de um avião, que, segundo a Polícia Civil de MG, seria usado no transporte internacional de drogas. Em 2016, Arnaldo Sottani, que era delegado em Comodoro (644 km a Oeste de Cuiabá) e foi expulso, foi preso transportando 150 kg de cocaína em um avião, em Catalão (GO). Segundo a PF, ele tentou atropelar agentes com a aeronave e foi ferido com um tiro.

