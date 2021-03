Polícia 25/03/2021 07:25 Polícia Civil instaura Auto de Investigação Preliminar para apurar prática de preços abusivos em unidades de saúde da Capital A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), instaurou nesta quarta-feira (24.03) um Auto de Investigação Preliminar (AIP) para apurar a prática de eventual crime de aumento abusivo de preço ao consumidor por parte de representantes legais de hospitais, clínicas e outras unidades de saúde ou por profissionais da área de saúde. A Decon decidiu instaurar o procedimento investigatório depois de tomar conhecimento, por meio de matérias jornalísticas veiculadas na imprensa, que um hospital de Cuiabá teria aumentado o preço da consulta médica em seu pronto atendimento, de R$ 380 para R$ 800. De acordo com o delegado da Decon, Rogério Ferreira, prática de aumento abusivo de preços ao consumidor aproveitando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte e cobrando acima do justo da prestação feita ou prometida, se caracteriza como crime contra a economia popular e tem pena de até dois anos de prisão e multa. A Polícia Civil pede que pessoas que se sentirem lesadas por aumentos de produtos ou serviços médico-hospitalares procurem a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor na Av. Ten. Cel. Duarte, nº. 1044, centro de Cuiabá, ou que registrem boletim de ocorrência através da Delegacia Virtual de Mato Grosso (link: https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam) denunciando os fatos. “Todas as denúncias que possam caracterizar aumento abusivo de preços causando prejuízos ao consumidor serão minuciosamente averiguadas”, disse o delegado.

