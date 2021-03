Polícia 26/03/2021 07:50 MT - Polícia Civil prende suspeitos que ofereciam serviços publicitários para aplicar golpes em empresários A Polícia Civil através da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf) de Confresa (1;160 uiabá)km a nordeste de , na manhã desta quinta-feira (25/03), prendeu dois homens suspeitos de aplicar golpes fraudulentos em empresários e comerciantes da cidade, Conforme informações, os conduzidos se apresentavam como jornalistas de uma empresa sediada na Capital Cuiabá, e ofereciam às vítimas trabalhos de mídia e propaganda aos comerciantes e empresários. Para convencer as vítimas e receber os valores, os suspeitos apresentavam revistas de renome e produção de vídeos e após isso, não cumpriam com o ajuste, deixando os “clientes” no prejuízo; Estima-se que os suspeitos obtiveram valores expressivos de vítimas em Confresa, em cidades vizinhas, uma vez que aplicaram golpes em diversos comerciantes da região. Os suspeitos foram presos em flagrante pelos Investigadores da Derf quando acabavam de tentar aplicar o golpe em mais um empresário da cidade. De acordo com o Delegado de Polícia titular da DERF Confresa, Bruno Gomes, os investigados foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa e estelionato, uma vez que não é a primeira vez que não é a primeira vez que eles atuam com esse tipo de golpe. “Além das vítimas que sofreram prejuízos nos últimos dias, os suspeitos também agiram do mesmo modo com diversas outras pessoas aqui na cidade desde o ano de 2020, as quais foram ouvidas na Delegacia”, disse. Com a prisão em flagrante por associação criminosa e estelionato, os suspeitos serão encaminhados à Unidade Prisional de Porto Alegre do Norte, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuarão no Inquérito Policial para angariar maiores informações em torno dos fatos e elucidar todo o prejuízo eventualmente causado pelos suspeitos.

Voltar + Polícia