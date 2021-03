Polícia 27/03/2021 09:56 PM prende dois suspeitos e fecha dois pontos de tráfico na área central de Peixoto Na cidade de Peixoto de Azevedo, policiais da Força Tática e Grupo de Apoio(GAp) do 22° Batalhão da Polícia Militar prenderam dois chefes de ‘bocas de fumo’, um uma mulher de 24 anos, apreenderam droga, balanças de precisão e celulares. As duas ‘bocas’ funcionavam na área central. A primeira ação, em uma casa no centro antigo, a equipe da Força Tática prendeu uma mulher de 24 anos. Ela estava com uma porção de maconha. Já na casa onde e seria o ponto de venda de droga, os policiais encontraram dois tabletes da mesma droga escondido atrás da geladeira. Também acharam uma balança de precisão e apreenderam um telefone celular. Na outra ação, em outro ponto a área central, ocorreu a prisão do homem, de 32 anos. A equipe do Gap recebeu informações de em um bar, na frente de um clube de forró, havia um suspeito vendendo droga. O suspeito foi abordado no momento em que chegava ao local supostamente para entregar porções de droga. Ele ainda tentou fugir, arrancou com a motocicleta em alta velocidade, mas acabou cercado e preso. Com eles os policiais apreenderam duas porções de maconha. A motocicleta também foi apreendida. Essa duas ações ocorreu na quinta-feira(25.03). Os dois presos e o material apreendido foram entregues na Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

