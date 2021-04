Polícia 01/04/2021 05:53 Polícia Civil recebe veículo para transporte de presos adquirido através de emenda parlamentar A Polícia Civil de Mato Grosso recebeu nesta quarta-feira (31.03), um veículo van (tipo furgão) adaptado para o transporte de presos, adquirido pela Diretoria de Execução Estratégica (DEE) por meio de emenda parlamentar do deputado estadual delegado Claudinei Lopes. O veículo zero-quilômetro da marca Renault foi caracterizado com o brasão da instituição e em conformidade com a padronização nacional das Polícias Civis. A van possui capacidade para transportar até quatro presos acomodados de forma correta em celas e até sete policiais, sendo três na cabine e mais quatro na escolta. O veículo será destinado à Delegacia Regional de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) para utilização das unidades policiais da região, e assim facilitará o trabalho diário dos policiais civis com relação ao transporte de presos. A diretora de Execução Estratégica, delegada Daniela Maidel, informou que o setor já iniciou o processo para a compra de mais 18 veículos para a mesma finalidade, que atenderão as delegacias da região metropolitana e as regionais no interior do Estado. O delegado-geral Mário Dermeval, parabenizou o esforço da equipe de aquisição da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional, que permitiu através do recurso financeiro destinado pelo deputado Claudinei, que esse primeiro veículo fosse adquirido. “Agora essa mesma equipe trabalha focada com objetivo de adquirir mais 18 veículos similares, para que a gestão possa beneficiar as delegacias de todas as regiões de Mato Grosso”, destacou Mário Dermeval.

