Polícia 01/04/2021 07:02 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher aciona PM após apanhar do marido O fato foi registrado nesta quarta-feira (31) no bairro Jardim Guaraná II, a mulher relatou que após uma discussão com o esposo, este se alterou e iniciou uma série de agressões que resultaram na quebra de seu aparelho odontológico. O homem não foi localizado.

Conforme registro da Polícia Militar, a mulher relatou que chegou do município de Sinop na terça-feira, que na manhã de quarta houve uma discussão e seu esposo então a puxou pelo cabelo, desferiu cabeçadas contra ela. Além das agressões físicas, o esposo quebrou o aparelho celular da vítima enquanto a xingava com nomes de baixo calão.

A mulher informou que o esposo trabalha em uma obra no bairro, mas o suspeito não foi localizado pela polícia. O caso foi registrado.

