Polícia 01/04/2021 10:32 Polícia Militar é acionada após queda de aeronave em fazenda no município de Castanheira Policiais do Núcleo de Castanheira (a 779 km de Cuiabá) foram acionados na noite desta quinta-feira (31.03), pelo gerente de uma fazenda, após a queda de uma aeronave de pequeno porte a cerca de 2 km da sede da propriedade. Segundo o gerente, o piloto conseguiu sair do avião sozinho e pediu ajuda para chegar à área urbana da cidade, onde foi deixado em um hotel. Ele sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com os policiais, uma vistoria foi realizada na aeronave - de prefixo PT-ERO - e também no local onde o avião caiu, mas nada foi encontrado. Aos oficiais, o piloto disse ter saído de Itaituba, no Pará, com destino a São Paulo, onde a aeronave passaria por uma manutenção. Os militares registraram o boletim de ocorrência na Delegacia da cidade.

