Polícia 12/04/2021 06:13 Wagner Montanari PRF apreende casal com mais de R$ 1 milhão em carro Um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste último sábado (10), na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, com R$ 1,26 milhão em espécie. Segundo informações, o casal estaria em um veículo branco, quando foram parados para uma fiscalização de rotina. Assim que foram abordados, o motorista se apresentou como sendo policial civil, e estava com a arma da corporação, porém não teria provas da origem do valor encontrado. Diante da situação, o casal foi levado para a central da Polícia Federal do município.

