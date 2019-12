Política 28/12/2019 11:59 G1 MT Munhoz e Mariano são atração de réveillon popular em Sinop Foto Perigo/Divulgação A festa popular de réveillon, no estádio 'Gigante do Norte, em Sinop, terá entre as atrações a dupla Munhoz e Mariano. Entre os principais hits dos sertanejos estão 'Camaro amarelo' e 'Banho embaixo do chuveiro'. A festa está prevista para iniciar às 19h de terça-feira (31), com a abertura dos portões, seguida pelo sorteio de prêmios da campanha “Sonho de Natal”, da Câmara de Dirigentes Lojistas, e de show de banda regional. Em seguida, terá show de Munhoz e Mariano. Após a apresentação da dupla, a festa continua com banda local e DJ até o amanhecer do dia. De acordo com a organização, a tradicional queima de fogos deverá durar 18 minutos, marcando a entrada de 2020. No estádio serão montadas as estruturas do palco e iluminação. O evento conta, ainda, com o apoio das equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda de Trânsito e ambulâncias da Secretaria de Saúde, tornando o ambiente seguro para a confraternização da família. O evento é promovido pela prefeitura do município.

