Vereador Eder Fernandes "Mineirinho" faz balanço positivo do seu mandato em 2019

Finalizando o ano o vereador Eder Fernandes da Silva (PSB) o Mineirinho fez balanço positivo de seu trabalho e diz que executivo deixou a desejar. Para mineirinho, 2019 foi um ano de muito trabalho. “Fui líder de propostas ao Executivo, sendo a maioria delas endereçada ao secretário de obras solicitando melhorias nas estradas, também propostas endereçadas à educação, esporte, saúde e agricultura,” relata Mineirinho.



O vereador, criticou duramente o executivo municipal, o fato dos parlamentares, muitas vezes, precisar fazer as mesmas indicações por várias vezes. “Fico preocupado quando passamos anos indicando as mesmas solicitações. Isso significa que não há respaldo da prefeitura. O que demonstra que, o Legislativo e comunidade, não tem respeito que merecem, encaminhei vários pedidos solicitando melhorias nas estradas, muitos deles não foram atendidos e com isso a população está sofrendo as consequências. Especialmente para São José do Apuí. Quando fazemos uma cobrança ou uma crítica, estamos cumprindo o nosso papel”. O parlamentar Lembrou que os movimentos da oposição fazem parte da democracia e que as discussões e diversidades de opiniões são positivas tanto para o Legislativo quanto para o Executivo.

Sigo atento e comprometido, na expectativa de dias melhores para o nosso povo. “Acredito que a qualidade do vencedor é nunca desistir, é acreditar naquilo que ninguém acredita, portanto, vamos em frente. Em 2020, seguirei empenhado para a realização de debates qualificados, aprovações de projetos de extrema relevância para as políticas direcionadas ao cidadão de Nova Monte Verde. Continuarei trabalhando com responsabilidade e determinação, com o povo e para o povo. E desde já, eu e minha família desejamos um feliz Ano Novo”, exaltou o parlamentar.