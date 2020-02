Política 06/02/2020 19:42 REPORTERMT Governador de MT ironiza Bolsonaro: Corta sua perna que eu corto meu dedinho Tchélo Figueiredo - Secom/MT O governador Mauro Mendes (DEM) ironizou o desafio proposto pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de zerar os impostos federais sobre os combustíveis se os chefes dos Executivos zerassem o ICMS, durante a sessão desta quinta-feira (06). Mendes fez uma brincadeira e comparou a ideia do presidente como “corta a sua perna, que eu corto o meu dedinho”. Ele explicou que o ICMS sobre os combustíveis representa 25% da receita do Estado. Já os tributos federais, PIS e COFINS, representam apenas 2% da receita do governo federal.

