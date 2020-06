Política 04/06/2020 06:19 Jornal Mato Grosso do Norte PSL lança pré-candidato a prefeito em Alta Floresta O PSL de Alta Floresta, decidiu lançar a pré-candidatura a prefeito do advogado Dr. Luís Augusto Cuissi, que também é presidente do partido no município. O pré-candidato frisa que está conversando e aberto ao diálogo com outras siglas, em busca de entendimento para o embate eleitoral. E ele observa que o PSL é o partido com maior Fundo Eleitoral e Partidário e também com maior tempo de televisão no horário eleitoral gratuito, por ter a maior bancada na Câmara Federal. Na sua opinião estes fatores são importantes e fortalecem o projeto do partido para disputar a prefeitura de Alta Floresta. A nível estadual, Luiz assegura que tem apoio dos deputados estaduais Elizeu Nascimento e Ulysses Morais, ambos filiados no PSL e que passaram a comandar a sigla no estado, a partir da celeuma causada pela saída do grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele deixa claro que o foco maior é com a candidatura majoritária apesar de o PSL ter pré-candidatos a vereadores em Alta Floresta. “Nós transferimos do DC para o PSL e não houve tempo para buscar mais filiados, mas temos bons nomes para disputar o legislativo, apesar de não temos uma chapa completa”, reconhece. Para Luiz, é importante que a população entenda que Alta Floresta precisa mudar seu rumo político, entretanto, enfatiza que para que isto aconteça, é preciso haver uma junção dos partidos considerados pequenos. “Temos que nos unir para enfrentar as forças políticas tradicionais que estão há décadas, a frente da administração municipal, como PDT, PSDB e o MDB Alta Floresta precisa de uma mudança em sua representação política, tanto a nível do poder executivo, como no legislativo. São pessoas que estão contaminadas com o poder, sem apresentar os resultados que a sociedade espera. E é momento de barrarmos este retrocesso”, enfatiza. Na sua opinião, o próximo prefeito de Alta Floresta, terá que organizar a casa e depois falar para a população o que é possível ser feito. “ A prefeitura está muito mal conduzida, principalmente no setor de licitação e compras. A mudança tem que ser radical”, assegura

