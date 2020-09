Política 01/09/2020 17:01 Maricelle Lima Vieira | PMMT Suspeito é detido depois de agredir esposa e ameaçá-la com pistola em Sinop A equipe foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Na casa, a vítima, uma mulher, estava com hematomas no rosto causados por socos e enforcamentos - Foto por: PMMT Policiais militares do 11º BPM prenderam na madrugada desta terça-feira (1º.09), um homem por agressão e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Menino Jesus II. A equipe foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. Na casa, a vítima, uma mulher, estava com hematomas no rosto causados por socos e enforcamentos. Ela contou que as agressões foram durante uma discussão com o marido que ainda teria a ameaçado uma arma de fogo. O denunciado foi rendido e encontrado dentro do seu carro uma pistola 9 milímetros, com um carregador e 17 munições intactas.

