Política 09/10/2020 05:49 Nota MT: Moradores de Cuiabá, Sinop e São José dos Quatro Marcos são contemplados com R$ 10 mil cada O sorteio do Programa Nota MT realizado ontem quinta-feira (08), na sede da Secretaria de Fazenda (Sefaz), contemplou dois moradores de Cuiabá, dois Sinop e um de São José dos Quatro Marcos com R$ 10 mil, cada. Outros 993 consumidores também foram sorteados com prêmios de R$ 500. Fernanda Salles Cunha Peres, de Sinop, foi uma das sorteadas com o prêmio de R$ 10 mil e comemorou o resultado. “Que maravilha, ganhei R$ 10 mil no Nota MT, estou muito contente. Sempre peço o CPF na nota e esse dinheiro virá em boa hora”, afirmou a professora da rede estadual ao ser informada, por telefone, da premiação. Os outros ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil são: Fernando Antonio de Lima, de São José dos Quatro Marcos, e Leonina dos Santos Bastos e Luziana Maria Pinto De Araujo, de Cuiabá. Os sorteados podem conferir o resultado no site e aplicativo do Nota MT. “Nós ficamos emocionados quando ligamos para o consumidor e informamos que ele foi um dos sorteados. Alguns chegam a duvidar, por conta dos golpes e fraudes que estão tentando aplicar, mas quando ele percebe que realmente é aqui da Sefaz, que pode entrar no site ou app do Nota MT e ver o nome dele lá, você sente que a pessoa se emociona, isso independentemente do valor do prêmio seja de R$ 500, R$ 10 mil ou R$ 50 mil. Todos ficam felizes”, disse a secretária Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte, Maria Celia Pereira. Além da Fernanda Salles, Antonia Irismar de Sena Pãozinho, outra moradora de Sinop, também foi contemplada com o valor de R$ 10 mil. O município, localizado a 500 km de Cuiabá, teve 87 consumidores sorteados e figura como a segunda cidade com mais pessoas contempladas neste sorteio, ficando à frente de Várzea Grande que teve 70 moradores premiados. Três meses após a retomada dos sorteios, interrompidos entre março e julho devido a pandemia do Covid-19, os números do Nota MT reforçam a credibilidade da população mato-grossense no Programa que incentiva a educação e a cidadania fiscal. Hoje, a Sefaz contabiliza usuários cadastrados no Nota MT nos 141 municípios. Desses, 121 já tiveram moradores sorteados. No sorteio realizado nesta quinta-feira (08) estavam concorrendo aos prêmios 253.856 mil consumidores que pediram o CPF na nota fiscal ou no bilhete de passagem eletrônico (BP-e) entre os dias 01 e 30 de setembro. Ao todo, foram gerados 1.587.230 bilhetes eletrônicos. O concurso foi realizado a partir do resultado da Loteria Federal de quarta-feira (07). Na próxima quinta-feira (15) será realizado outro sorteio do Nota MT, referente ao mês de abril de 2020 - que havia sido suspenso por causa da pandemia do coronavírus. Nele estarão concorrendo 219.824 consumidores com 1.587.230 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre 01 e 30 de abril.

Voltar + Política