Política 15/12/2020 05:29 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Câmara de Alta Floresta ainda tenta emplacar licitações neste final de dezembro Faltando 16 dias para terminar o mandato dos atuais vereadores, a Câmara Municipal de Alta Floresta ainda tenta realizar licitações para reforma do prédio da sede do poder Legislativo, construção de uma lavanderia e compra de equipamentos de informática, moveis e ar- condicionados. O presidente da Câmara Municipal, Emerson Machado (MDB) apesar de não ter sido reeleito, demonstra que deixar um ambiente bem confortável para os vereadores que tomam posse no dia 1º de janeiro. No último dia 11 de dezembro, a Câmara Municipal, às 9hs, tentou realizar uma licitação para contratar uma empresa para “reformar o prédio, com pintura interna em todas as salas, gabinetes, garagem e instalação de uma lavanderia, com fornecimento de todos os bens, materiais, serviços e documentação, consoantes e especificações”, diz o aviso de licitação publicado no site da Câmara de Alta Floresta. No entanto, no mesmo dia 11, a Comissão de licitação da Câmara, publicou um aviso de licitação fracassada, porque duas das três empresas que estavam presentes, declararam que não poderiam participar, porque estão com muito trabalho em andamento e não teriam como executar a obra conforme os prazos do edital. A Câmara pretende investir na reforma e construção da lavanderia, R$ 80. 086,93 [mais de oitenta mil reais]. No entanto, não especifica que tipo de lavanderia seria construída. Porém, o aviso deixa claro que o Legislativo Municipal irá repedir a licitação em momento oportuno, não especificando data, mas subentende-se que dever ser ainda neste ano, já que a partir do dia 1º de janeiro a Câmara estará com nova mesa diretora. Já a outra licitação está marcada para acontecer no dia 23 de dezembro e o processo licitatório está em andamento. A mesa diretoria pretende investir R$ 171. 600, 46 para comprar computadores, notebooks, impressoras, ar-condicionados, mesas, armários, cortinas e cadeiras para atender, supostamente, a demanda da Câmara Municipal. A licitação será na modalidade Pregão presencial e está marcada para acontecer às 9horas na sala de licitação da Câmara de Alta Floresta.

