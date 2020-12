Política 26/12/2020 08:47 Nortão em Revista Prefeito eleito de Nova Monte Verde Edemilson Marino deve manter dois secretários O anuncio oficial deve ocorrer durante a posse, que será realizada na semana que vem. Informações obtidas pela reportagem do Nortão em Revista, apontam que o prefeito eleito Edemilson Marino (PP), irá efetuar algumas mudanças no quadro de secretários da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde. Para garantir o andamento em algumas pastas, e evitar o risco de interrupção de alguns serviços, o gestor preferiu manter alguns nomes. Entretanto, uma fonte garantiu que existe a probabilidade de ocorrer outras alterações logo nos primeiros meses do mandato de Marino, que terá início no próximo dia 1º de janeiro de 2021. Em entrevista recente, Marino fez questão de ressaltar que foi eleito sem amarrações, o que vai lhe permitir efetuar as mudanças necessárias sem nenhum problema ou resistência. É importante destacar que a escolha dos secretários é prerrogativa do prefeito. Cargos alterados A Secretaria de Planejamento e Administração e a Secretaria de Finanças, ficarão sob controle do contador e servidor efetivo da prefeitura, Anderson Rodrigues dos Santos. Já a Secretaria de Educação passará a ser comandada pela senhora Ângela Etelvina Ferro da Silva, Pedagoga e servidora efetiva. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento deverá ficar sob responsabilidade da Engenheira Ambiental, Lívia de Almeida Nunes Fidel. Outra pasta que sofreu alteração foi a Secretaria de Assistência Social, que passa a ser gerida pela esposa de Marino, a Primeira-dama Joane Moreira de Jesus dos Santos, formada em Gestão Ambiental. Seguem no cargo Dois nomes devem ser mantidos, Karina Aparecida Galdino Santos permanece na chefia da Secretaria de Saúde, e o senhor Devanir dos Santos Ouvernei (o ‘tiozinho’) que seguirá comandando a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. O anuncio oficial deve ocorrer durante a posse, que será realizada na semana que vem, especificamente na sexta (1º de janeiro), na Câmara Municipal de Vereadores.

Voltar + Política