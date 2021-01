Política 08/01/2021 08:29 MT - Secretaria de Saúde garante intenção de compra de 500 mil vacinas contra Covid-19 A secretária Adjunta Executiva, Danielle Bertucini, afirmou que Mato Grosso assinou um protocolo de intenção de compra de 500 mil vacinas do Instituto Butantan contra o coronavírus. Danielle explicou detalhes do planejamento de vacinação nesta quinta-feira (07), para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), durante uma reunião virtual. Segundo Danielle, Mato Grosso se adiantou e teria 3,4 milhões de seringas para imunizar a população na primeira fase de vacinação, que prioriza idosos e profissionais de saúde. Ela afirmou ainda que o Estado está preparado para vacinar a população, após a aprovação do insumo. "O Governo de Mato Grosso não está inerte. Além do estoque de 3,4 milhões, também foi iniciado o processo de aquisição de 11 milhões de seringas. Estamos trabalhando muito na melhoria de toda a rede de armazenamento e logística, na medida em que também trabalhamos com a possibilidade de compra complementar das vacinas, de forma que seja atingido um público maior do que aquele estipulado pelo Ministério da Saúde”, disse. Nesta quinta, o Butantan anunciou que a CoronaVac, vacina produzida em parceria com o instituto brasileiro, tem eficácia de 78% em testes no Brasil. O insumo teve 100% de eficácia em casos graves e internações nos voluntários que foram contaminados. O presidente da ALMT, deputado estadual Eduardo Botelho (DEM), cobrou um planejamento do Estado em relação à vacinação. “Queremos saber o que o Estado está fazendo, qual o planejamento para fazer a questão da logística, de deslocamento, e como isso será feito. É isso que nós queremos acompanhar. Nós entendemos, e está bem claro para todo mundo, que a única solução para esse vírus é a vacinação. Tanto que o mundo inteiro já começou a vacinação”, ressaltou. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), MT possui 185.745 casos infectados e 4.618 óbitos por Covid-19. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 226 internações em UTIs públicas e 244 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 56,08% para UTIs adulto e em 28% para enfermarias adulto.

Voltar + Política