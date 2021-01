Política 11/01/2021 07:06 Diario de Cuiabá Cuiabá enfrenta a Ponte Preta nesta segunda no Moisés Locarelli em Campinas Nesta segunda-feira (11), o Cuiabá enfrenta a Ponte Preta às 16h30 no estádio Moisés Locarelli, em Campinas (SP) pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2020. Atualmente, equipe mato-grossense está com 54 pontos na 3ª posição, enquanto a Macaca aparece em 7º com 47 pontos, na briga direta pelo acesso à Série A de 2021. O volante Auremir, um dos destaques do Dourado, avalia que o grupo encara o confronto direto contra a Ponte Preta, como uma "batalha" para alcançar o objetivo de classificar o Dourado para a primeira divisão do futebol nacional. O foco do grupo, segundo ele, é executar bem, durante o jogo, a estratégia treinada ao longo da semana, manter a concentração em alta para evitar erros e aproveitar a boa fase com a maioria dos jogadores disponíveis para escalação do treinador Allan Aal. "De que nada adianta a gente ficar torcendo para os outros se a gente não conseguir os nossos resultados. Vai ser um jogo muito duro, porque é muito difícil vencer a Ponte em Campinas, mas a gente vai montar uma boa estratégia e trabalhar bem para conquistar nosso objetivo", analisou o jogador. O Cuiabá vem de vitória importante sobre o Juventude. A Ponte Preta está com 47 pontos, na 7ª colocação, e ainda sonha com o acesso. Na última rodada o time empatou o clássico com o Guarani. Após o confronto desta segunda, restam apenas cinco rodadas para o término da Série B. O Cuiabá ainda enfrenta Guarani (SP) (casa), Paraná (PR) (fora), Sampaio Corrêa (MA) (casa) e CRB (AL) (fora). O último jogo será no dia 30 de janeiro. O trio de arbitragem é da Bahia, com Marilson Alves Silva no apito. Seus assistentes são Edevan de Oliveira Pereira e José Carlos Oliveira. Na próxima sexta-feira (14) o Cuiabá recebe o Guarani na Arena Pantanal.

