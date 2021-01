Política 16/01/2021 08:44 G1MT BR-364: Motorista morre após perder o controle do carro e bater em ônibus em MT As equipes de resgate da concessionária que administra o trecho da BR-364, Rota do Oeste, estiveram no local e constataram a morte do motorista. O motorista de um carro com placas de Campo Grande (MS) morreu na noite dessa sexta-feira (15) após o veículo bateu em um ônibus em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. As equipes de resgate da concessionária que administra o trecho da BR-364, Rota do Oeste, estiveram no local e constataram a morte do motorista. O passageiro do veículo foi encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande. No ônibus, com placas de Cuiabá, havia 35 passageiros. Nenhum deles teve ferimentos e todos assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. As causas e o tipo de acidente serão apontados pela perícia técnica e laudo da PRF.

