Política 19/01/2021 14:40 RDnews MT- Homem é sequestrado e estuprado como castigo por "abusar de filha de bandido" Um homem, de 58 anos, foi sequestrado e estuprado na noite de domingo (17), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). Durante as horas em que passou com os criminosos, ele foi torturado por um grupo desconhecido, teve objetos introduzidos no ânus e foi avisado que era castigado por abusar da filha de bandido. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na moto dele e, quando chegava perto de um mercado, um se aproximou e o fechou. O passageiro desceu e em seguida colocou um capuz no rosto da vítima. Depois o colou dentro do carro e tomou rumo ignorado. Quando chegaram em um local desconhecido, foi torturado pelos bandidos e amarrado junto de sua moto. Lá, depois do crime, conseguiu se soltar e acionar a polícia. Durante o registro da ocorrência, detalhou a agressão. A vítima foi levada ao Hospital Regional e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Política