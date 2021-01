MT - PM desmantela quadrilha e recupera dinheiro de golpe de site de compra e venda pela internet

Na ação policial foram identificadas três vítimas dos criminosos. Foram recuperados dinheiro e apreendidos cartões de crédito, máquinas de cartão, cheques, um colete balístico e celulares.

Equipes do 10º BPM prenderam nesta quinta-feira (21.01), nove pessoas, sendo seis mulheres e três homens por estelionato. Um décimo suspeito foi identificado, mas conseguiu fugir. O trabalho para desmantelar a quadrilha foi desencadeado com base em informações colhidas pela Agência Regional de Investigação do Batalhão.

A denúncia descrevia que um policial do estado da Bahia teria visto o anúncio da venda de um relógio por R$ 5 mil, no site de compra e venda pela internet. Ele entrou em contato com o vendedor que constava no anúncio e realizou o pagamento do produto via transferência bancaria. Logo que finalizou a transação, descobriu ter sido vítima de um golpe.

Foi iniciado um trabalho de inteligência e localizado o endereço da pessoa que teria recebido o dinheiro. O endereço constava no bairro Itapuã, na capital. No imóvel, a mãe do homem que constava como favorecido, disse que seu filho estava internado a quatro meses em um hospital, devido um acidente de moto e totalmente incapacitado, sem andar e falar.

A senhora contou que a nora era quem estaria usando a conta bancária do filho. Temendo pela imagem do filho, a senhora se comprometeu em registrar um boletim de ocorrência de ‘preservação do direito’.

Os militares foram informados que a suspeita seria membro de uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Junto dela, estaria sua mãe, uma tia e um homem. Em monitoramento, foi descoberto que a mulher estaria de acompanhante do marido e teria dormido no hospital.

Já pela manhã, ainda no encalço da criminosa ela foi vista saindo da unidade de saúde em um veículo Renault Kwid preto, seguiu sentido bairro Bela Vista.

Os policiais acompanhavam a situação de longe quando o carro parou, descendo a denunciada na companhia da sua mãe. Foi iniciado o procedimento de abordagem.

Questionada, a mulher confirmou o golpe de R$ 5 mil e disse ter passado o dinheiro para a sua mãe que estava junto no momento da prisão. Disse que o dinheiro era divido entra a mãe, a tia e um homem. O grupo seria o responsável pelos golpes.

Na casa onde funcionária o escritório da quadrilha, no bairro Bela Vista, estavam o restante do bando que também foi detido. A casa seria da tia da denunciada. No local foram encontrados vários cartões de banco, 11 celulares, um coelte balístico, seis máquinas de cartão, cheques e R$ 1.594,00 em dinheiro.

Durante a ação, foi descoberta uma segunda vítima da quadrilha, um senhor, que teria perdido R$ 25 mil. Referente a esse valor, a terceira suspeita disse que o dinheiro estaria nas contas administradas pelo suspeito foragido.

Na casa do homem, no bairro Ribeirão do Lipa, o imóvel estava vazio e com sinal da pessoa ter saído às pressas, devido o guarda- roupa estar todo revirado.

Durante a vistoria no imóvel, o suspeito ligou para uma das mulheres dizendo querer devolver os R$ 5 mil. Alegou ainda que devolveria também R$ 13.859,00, mas precisaria da conta de um dos cartões.

A criminosa respondeu que todos os cartões estavam apreendidos. A solução encontrada pelos militares foi disponibilizar a conta de um dos policiais envolvido na nação para receber a quantia que foi entregue na delegacia junto com os demais materiais apreendidos.

No registro da ocorrência, mais uma vítima, um senhor, disse ter perdido R$ 950, em 2019 com a mesma quadrilha.