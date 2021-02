Moradores pedem ao vereador Tuti apoio dos deputados Nininho e Geller e do senador Fávaro para pavimentação da Avenida das Orquídeas

Moradores do Bairro Bom Pastor, localizado na Cidade Alta, estiveram na manhã desta terça-feira (16) no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, para pedir que o vereador solicite do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, do deputado federal, Neri Geller, e do senador Carlos Fávaro, a destinação de uma emenda parlamentar para a pavimentação da Avenida das Orquídeas.

Os moradores explicaram ao presidente do Poder Legislativo que estão aguardando pelo asfalto há mais de 10 anos. Eles também reivindicaram a recuperação da avenida argumentando que a via está com muitas avarias e oferecendo risco de acidente.

O presidente da Câmara Municipal explicou que o projeto de pavimentação da Avenida das Orquídeas tem que ser 100% estruturado com galeria pluvial, dissipador e toda a infraestrutura necessária para que a obra seja de qualidade.

Tuti também se comprometeu em enviar um ofício para o prefeito Chico Gamba reivindicando a elaboração do projeto da obra e disse que vai marcar uma reunião com os parlamentares e o prefeito Chico Gamba para buscar uma solução para esta questão.

Ainda durante a reunião, o vereador Tuti ligou para o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e solicitou a recuperação da avenida frisando que o serviço é de suma importância para melhorar as condições de trafegabilidade.