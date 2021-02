Política 17/02/2021 08:27 Assessoria de Imprensa Deputado Carlos Avalone atende pedido do vereador Pitoco e destina emenda para Alta Floresta Foto: Divulgação O deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) esteve em Alta Floresta no sábado (13) com sua equipe e foi recebido pelo prefeito Valdemar Gamba (PSDB), pelo vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB), popular Pitoco, e anunciou em uma reunião na prefeitura a destinação de uma emenda parlamentar para o município. “É com muita alegria que recebemos a visita do deputado trazendo uma emenda para a Rua H-13, agradecemos ao deputado e vamos continuar contando com a ajuda esse ano, no ano que vem”, disse o vereador Pitoco. A emenda destinada pelo deputado Carlos Avallone é um pedido feito pelo vereador Pitoco no início do mandato que já recebe o aval positivo. A obra deverá beneficiar dezenas de moradores da Rua H-13 que durante muitos anos sofrem com a poeira e com a lama. "Estamos fazendo uma visita e nos colocando à disposição de Alta Floresta, eu quero ser demandado por vocês para trazer benefícios, dar atenção para esse povo que tanto merece, contem com o deputado Carlos Avallone, vou estar em Cuiabá trabalhando pra isso, essa foi a primeira emenda, um pedido do vereador Pitoco e do Prefeito, e nós vamos fazer muito mais por Alta Floresta", afirmou o deputado. O prefeito Valdemar Gamba agradeceu o apoio do deputado e ressaltou que o município e a região necessitam desse suporte junto ao governo do estado. “O deputado abriu as portas para atender Alta Floresta, para nos ajudar na capital Cuiabá junto ao governo do estado. Alta Floresta necessita, é uma cidade polo", frisou o prefeito. Também participaram da reunião o secretário de fazenda, Paulo Moreira, o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, o procurador jurídico, Kleber Coutinho, a secretária de meio ambiente e desenvolvimento, Gercilene Meira Leite, o secretário de saúde, Lauriano Antônio Barella, o secretário de esportes e lazer, Valdines Antônio Martins Rojas, o secretário de inovação e desenvolvimento econômico, Eloi Luiz de Almeida, o diretor de indústria, comércio e turismo, Edinho Paiva, a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, a vice-prefeita de Alta Floresta, Roseli Rampazio, a secretária de cultura e juventude, Elisa Gomes Machado, o assessor do vereador Pitoco, Robson Luiz de Amorim Baía, e a assessoria do deputado Carlos Avallone.

