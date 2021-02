Política 17/02/2021 09:28 Assessoria de Imprensa Vereador Douglas cobra a reabertura do Posto de Saúde da Comunidade Ouro Verde Vereador visitou unidade acompanhado dos arquitetos da Prefeitura de Alta Floresta, Edson Bueno e Alateia Olivastro para verificar as condições do prédio e informou que vai à capital em busca de emenda parlamentar para reforma ou construção de uma nova unidade Foto: Divulgação O vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) tem conseguido resolver vários problemas através de suas indicações feitas ao executivo municipal. Em um trabalho de acompanhamento e fiscalização, o parlamentar já esteve em todas as unidades de saúde para verificar as condições de trabalho dos profissionais e de atendimento à população. Na manhã desta segunda-feira (15), o vereador Douglas esteve na Comunidade Ouro Verde acompanhado dos arquitetos da Prefeitura de Alta Floresta, Edson Bueno e Alateia Olivastro, com o propósito de verificar as condições do Posto de Saúde. A unidade está fechada e a cobrança do vereador é a reativação para que a população daquela região receba atendimento de saúde adequado. O posto de saúde da Comunidade Ouro Verde atende também os moradores de comunidades como Água Limpa, Estrela do Sul e Sol Nascente, por exemplo. “A gente quer a reabertura do Posto de Saúde. São muitas comunidades próximas que dependem do atendimento médico, coleta de exames, aferir uma pressão, então, é essencial que esse posto passe por uma reforma ou se construa um novo prédio para atender a população, porque saúde é em primeiro lugar”, cobrou o vereador ao explicar que levou os arquitetos da prefeitura para que eles, como técnicos, pudessem fazer uma avaliação da estrutura física existente e dizer se será viável uma reforma ou uma nova construção. Douglas disse que vai para Cuiabá dia 24 em busca de emenda parlamentar, para que a prefeitura possa realizar as melhorias necessárias e reabra a unidade de saúde para atendimento da população. “Vamos correr atrás para poder atender essa demanda”, afirmou.

