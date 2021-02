Alta Floresta: Vereador Naldo apresenta demandas e reivindica emendas ao deputado Nininho

O vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, esteve no dia 11, quinta-feira, no gabinete do deputado estadual, Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para apresentar as demandas do município e reivindicar emendas parlamentares que beneficiaram as comunidades rurais principalmente a região da Pista do Cabeça, Comunidade Ourolanda, o Assentamento Jacamim e a Pista Nova.

O vereador reivindicou uma Academia da Terceira Idade e a intervenção do deputado para viabilizar junto à Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a perfuração de dois poços artesianos para atender as famílias da região da Pista do Cabeça.

Outro pedido feito pelo vereador Naldo ao deputado Nininho foi quanto ao início das obras de pavimentação da rodovia MT-325. A obra conta com uma emenda parlamentar do senador Jayme Campos no valor de R$ 10 milhões e deverá receber outros R$ 10 milhões do governo do estado, para pavimentação de um trecho de aproximadamente 20 quilômetros sentido a região da Pista do Cabeça. De acordo com o deputado Nininho, a licitação está em fase de conclusão.

O vereador Naldo parabenizou e agradeceu a emenda parlamentar adquirida via parceria com senador Carlos Fávaro e o deputado federal Neri Geller, que será liberada via convênio firmado entre estado e município para pavimentação asfáltica. “Estamos à disposição da população para trabalhar cada vez mais com ação e resultados”, disse o deputado Nininho.

Naldo também pediu ao deputado que destine uma emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância para atender a população da região da Pista do Cabeça.

“Estamos viabilizando uma emenda Naldo para atender essa comunidade e atender o município de Alta Floresta, agradecer a sua visita e dizer que o nosso gabinete está sempre de portas abertas para atender as demandas dos nossos municípios, conte sempre comigo”, disse o deputado Nininho.