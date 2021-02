Política 19/02/2021 07:15 Assessoria de Imprensa Vereadora de Alta Floresta destaca aquisição de equipamentos para a Policlínica através de emenda parlemantar Foto: Divulgação A Policlínica da Cidade Alta está recebendo materiais e equipamentos que foram adquiridos pela Prefeitura de Alta Floresta através de uma emenda parlamentar destinada ao município pelo Deputado Estadual Valdir Barranco (PT). Os materiais e aparelhos são destinados ao laboratório e também aos setores administrativo e de atendimento à população. A unidade de saúde já recebeu geladeiras, aparelhos de ar condicionado, estantes de aço, cadeiras, microcomputadores e notebook, e receberá nos próximos dias duas centrífugas laboratoriais, duas estufas de esterilização e secagem, dois banhos maria volume mínimo com capacidade para 10,5 litros, quatro cadeiras para coleta de sangue estofadas, um coagulomento monoclonal, uma mesa agitadora de Kline analógico, uma centrifuga para microhematócrito, quatro micropipetas monoclonal e cinco timer digital regressivo com três operações simultâneas. A vereadora Ilmarli Teixeira (PT) enaltece a emenda do deputado Valdir Barranco e ressalta que a aquisição desses materiais e equipamentos é uma conquista para o município para suprir as necessidades que a saúde pública de Alta Floresta necessita. “Emendas como essas são importantes para a saúde municipal avançar e dar melhorias para a população”, destaca a vereadora Ilmarli.

