Política 20/02/2021 05:45 Cuiabá: Juca recebe presidente e vice da Câmara de Alta Floresta para troca de experiências Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), juntamente com o Primeiro Secretário, vereador Paulo Henrique (PV) e o Procurador Geral José Pozzeti, receberam na manhã desta sexta-feira (19) o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti (PSDB), e o vice-presidente Marcos Menin (MDB), para uma troca de experiências. Tuti destacou que a visita é uma oportunidade de aprendizado “juntos vamos fazer a política que o povo quer, fazendo a diferença e a mudança”. Já o vice Menin agradeceu pela receptividade e disse que a oportunidade fortalece os legislativos de cada cidade. “Estou muito feliz hoje, de fazer amizade e a gente só tem que aprender, por isso, temos que conhecer pessoas novas e interagir para fortalecimento das políticas públicas”, disse. Juca do Guaraná Filho ressaltou que a Câmara Municipal de Cuiabá está de portas abertas para receber os parlamentares de todo o Estado para troca de experiências legislativas. “Tenho um carinho enorme por Alta Floresta. Essa troca de experiência para nós, é muito agradável”, disse. O vice-presidente da Casa também ressaltou a importância da visita dos parlamentares. “É um prazer recebê-los nesta Casa, como o presidente Juca disse: essa interação, essa experiência para que o nosso trabalho seja mais concreto e quem ganha é a população de Cuiabá e de Alta Floresta”, comentou.

Voltar + Política