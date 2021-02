Vereadores de AF destacam investimentos de R$ 65 milhões para construção de pontes sobre o Rio Teles Pires

Governo de Mato Grosso assinou, na tarde desta quinta-feira (18.02), as ordens de serviço para o início de obras de duas pontes sobre o Rio Teles Pires em Alta Floresta e Carlinda

A região Norte de Mato Grosso será contemplada com grandes investimentos do Governo do Estado em infraestrutura. Na tarde de quinta-feira (18.02), o governador Mauro Mendes assinou as ordens de serviço para o início da construção de uma ponte sobre o Rio Teles Pires, na rodovia MT-419, interligando os municípios de Carlinda e Novo Mundo, e outra ponte também sobre o Rio Teles Pires, na rodovia MT-325 próxima ao Bisteca, interligando Alta Floresta à região Sul do Estado do Pará.

A construção dessas duas pontes faz parte do Programa Mais MT e conta com emendas parlamentares do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, deputado federal Neri Geller (PP), e do senador Carlos Fávaro (PSD). Os investimentos aplicados são de R$ 65 milhões.

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, participou do lançamento do Programa Mais MT em Cuiabá, e ressaltou que são obras importantes para melhorar a logística de transporte da produção de Alta Floresta e toda a região. Tuti agradeceu o apoio dos deputados Nininho e Geller e do senador Fávaro por destinarem parte dos recursos para garantir a execução das obras, principalmente em Alta Floresta.

O vereador Marcos Menin (MDB) também participou da assinatura das ordens de serviço e comemorou a conquista. Menin ressaltou a grandiosidade dessas obras por contemplarem principalmente o agronegócio, que é um setor muito importante para a economia de Alta Floresta e da região.

Já o deputado Nininho destacou a melhoria para o escoamento da produção regional.

"Uma obra dessa é muito importante para o escoamento da nossa produção não somente de Alta Floresta, mas de todo o norte do Estado", ressaltou o deputado Nininho.

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba (PSDB), também assinou a ordem de serviço, e destacou a melhoria na logística de transporte. Chico enalteceu os recursos investidos na realização de um sonho antigo.

"São duas pontes sobre o Rio Teles Pires melhorando a nossa logística em mais de 70 milhões de reais investidos na nossa região e era nosso sonho", frisou o prefeito ao agradecer ao deputado estadual Ondanir Bortolini, ao deputado federal Neri Geller, e ao senador Carlos Fávaro pelo empenho em prol da região Norte especialmente de Alta Floresta.