Vereador Claudinei de Jesus comemora a liberação de 10 novos leitos de UTI para Alta Floresta

O Governo de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta, disponibilizou na sexta-feira (19.02) mais 10 leitos de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da Covid-19 no Hospital e Maternidade Santa Rita. Com os novos leitos em funcionamento, o Hospital e Maternidade Santa Rita passa a contar com o total de 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria para o tratamento da Covid-19.

O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do Executivo na Câmara Municipal, comemorou a liberação dos 10 leitos de UTI. "Tenho muito que agradecer o secretário de saúde Lauriano, que correu com essa documentação, a administração municipal através do prefeito Chico Gamba, o Escritório Regional de Saúde e o Hospital Regional A gente correu a semana toda em busca dessa conquista e hoje a temos o aval do Estado para mais 10 leitos de UTI para atender a nossa população", ressaltou.