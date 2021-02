Política 23/02/2021 15:13 Deputado Nininho indica projeto de iluminação e duplicação para Rondonópolis A obra vai contemplar o deslocamento do trânsito pesado de caminhões do eixo da BR-364/163 que buscam saída pela MT-270 para outros locais. De acordo com a Indicação nº 938/2021, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) a necessidade de viabilizar o projeto e execução da duplicação e iluminação pública do anel viário Conrado Sales Brito, no perímetro urbano de Rondonópolis. Conforme o parlamentar, após reunião com vereadores e empresários, as obras no trecho indicado é muito importante para toda a região. “A duplicação deve iniciar na rodovia MT-270 até o entroncamento com a BR-364/163, uma obra que vai garantir a segurança de todos que trafegam pela região”, explicou o parlamentar. Segundo trecho da justificativa, a cidade tem na industrialização um novo salto de crescimento. “Hoje, a diversidade de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizante do interior brasileiro, maior produção estadual de ração e suplementos animais, frigoríficos com padrões, dentre outras atividades”. Nininho ressalta que o principal eixo de mobilidade urbana do município precisa ser reestruturado. “Devido ao acelerado processo de desenvolvimento da cidade, é necessário providenciar a execução desse projeto de duplicação e iluminação da referida via no trajeto mencionado, dessa maneira vamos garantir a proteção de pedestres, ou condutores de veículos que transitam diariamente pela via”, ressaltou Nininho.

